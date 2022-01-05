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На дне Байкала установили ёлку

На дне Байкала установили ёлку
Общество, 
Перед погружением с ёлкой водили хоровод

Иркутские любители зимнего плавания опустили на дно озера Байкал ёлку. Видео опубликовал руководитель Иркутской региональной общественной организации «Клуб закаливания и зимнего плавания «Прибайкальцы» Андрей Бугай.



Перед погружение «моржи» водили хоровод вокруг костра на льду Байкала. Также хоровод «водила» ёлка, которую пловцы держали за ветви. Затем они сделали прорубь, и Андрей Бугай опустил наряжённую ёлку под лёд.


Как сообщал «Байкал-Daily», в конце декабря «Прибайкальцы» искали среди иркутян старую ёлку, которую в итоге опустили на байкальское дно.

В прошлом году «моржи» уже устанавливали новогоднее дерево. Они также водили хоровод вокруг ёлки, а игрушки «намертво» прикрепили к дереву, чтобы их не унесло течением.
Иркутская область Байкал Новый год

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