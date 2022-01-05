Житель Бурятии не смог снять условное осуждение

Мужчина совершил очередное преступление



30-летний житель Тарбагатайского района Бурятии, ранее осуждённый за кражу в виде лишения свободы условно, обратился в районный суд с ходатайством об отмене условного осуждения и о снятии судимости.



В обоснование ходатайства осуждённый указал о его надлежащем поведении в период условного осуждения и исправном исполнении обязанностей, возложенных приговором суда.



Однако в ходе рассмотрения заявления судом установлено, что незадолго до направления заявления в суд в отношении заявителя было возбуждено и в настоящее время расследуется уголовное дело по факту незаконных действий с наркотическими средствами в крупном размере.



С учётом этого суд отказал в удовлетворении ходатайства.



Постановление в законную силу не вступило, сообщает пресс-службе Тарбагатайского районного суда.

