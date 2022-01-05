Мужчина совершил очередное преступление
30-летний житель Тарбагатайского района Бурятии, ранее осуждённый за кражу в виде лишения свободы условно, обратился в районный суд с ходатайством об отмене условного осуждения и о снятии судимости.
В обоснование ходатайства осуждённый указал о его надлежащем поведении в период условного осуждения и исправном исполнении обязанностей, возложенных приговором суда.
Однако в ходе рассмотрения заявления судом установлено, что незадолго до направления заявления в суд в отношении заявителя было возбуждено и в настоящее время расследуется уголовное дело по факту незаконных действий с наркотическими средствами в крупном размере.
С учётом этого суд отказал в удовлетворении ходатайства.
Постановление в законную силу не вступило, сообщает пресс-службе Тарбагатайского районного суда.
Житель Бурятии не смог снять условное осуждение
Общество, Фото:
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