Начало января балует жителей Бурятии теплом

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В Улан-Удэ днём до -14 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 5 января по республике переменная облачность, в большинстве районов преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -12,-17, местами по крайнему северу -22,-27, по Прибайкалью до -6.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура днём -12, -14.

