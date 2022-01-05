В Улан-Удэ днём до -14 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 5 января по республике переменная облачность, в большинстве районов преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -12,-17, местами по крайнему северу -22,-27, по Прибайкалью до -6.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура днём -12, -14.
Начало января балует жителей Бурятии теплом
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Общество, 05.01.2022
В Улан-Удэ днём до -14 градусов
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