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У жителя Бурятии в рюкзаке нашли «травку»

У жителя Бурятии в рюкзаке нашли «травку»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчина собрал наркотическое средство для личного употребления

Транспортные полицейские задержали 41-летнего ранее судимого за незаконный оборот наркотиков жителя Иволгинского района Бурятии. У него в рюкзаке обнаружили и изъяли пакет с веществом растительного происхождения, с признаками наркотического средства.

Проведённая экспертиза подтвердила, что вещество является смесью табака и гашишного масла, в крупном размере. Мужчина пояснил, что изъятое наркотическое средство он изготовил самостоятельно для личного употребления, без цели сбыта.

Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
наркотики

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