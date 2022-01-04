В предыдущем месяце поступило всего 60 заявок
В Улан-Удэ в 2,5 раза сократилось количество обращений по уличному освещению, сообщили в пресс-службе мэрии.
Каждый день специалисты МБУ «Горсвет», подведомственного учреждения комитета городского хозяйства, фиксируют обращения от жителей города. Горожане чаще всего жалуются на перегоревшие светильники во дворах жилых домов.
В декабре 2021 года поступило 60 заявок, это в 2,5 раза меньше, чем в предыдущем году. В декабре 2020 года в круглосуточно-диспетчерскую службу ведомства поступило 159 заявок.
В 2021 году Горсвет провёл масштабную работу по модернизации сетей наружного освещения. Почти 23 тысячи старых натриевых светильников заменили на новые светодиодные. Работы по замене светильников проводились не только на центральных улицах столицы, но и в отдалённых районах города.
Улан-удэнцы стали меньше жаловаться на уличное освещение
Общество, Фото:
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