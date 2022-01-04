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В бурятском улусе спустя полвека построят современную школу

В бурятском улусе спустя полвека построят современную школу
Общество,  Фото:pixabay.com
Школа рассчитана на 100 учеников

В улусе Дултур Закаменского района построят новую современную школу, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Строительство планируют начать в этом году. Будущая школа рассчитана на 100 детей. Так как сейчас учащиеся ходят в старую школу 1970 года постройки, они с нетерпением ждут открытия нового современного здания.

Улус Дутулур образован в 1956 году. До этого жители этого улуса проживали отдельными заимками по левому берегу реки Джида до современной дороги, по долине речки Татлинка. На месте, где потом был построен аэродром, проживали три казачьи семьи.

Про основании Дутулура в 1956 году из села Модонкуль был перевезён дом купца Егора Кочетова. В этом строении расположилась дутулурская школа. В 2008 году открыт детский сад на 35 мест.
школы

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