Житель Бурятии украл кухонный топорик, мяч и сковороду

Украденное он намеревался использовать в хозяйстве



30-летний неработающий житель Баунтовского района Бурятии признан виновным в краже.



Преступление произошло августе 2021 года. Мужчина вышел прогуляться по родной деревне, и проходя мимо здания столовой бывшей школы-интерната, которое было закрыто после пожара в 2019 году, решил украсть среди бела дня из здания что-нибудь «для личного пользования в хозяйстве».



Он выбил ногой запертую на замок дверь, проник в помещение бывшей столовой школы, в котором временно хранились материальные ценности учебного учреждения.



Мужчина увидел много разных вещей. Его внимание привлёк баскетбольный мяч стоимостью 500 рублей, электросковорода стоимостью 1700 рублей и топорик для отбивания мяса стоимостью 1000 рублей. Общий ущерб составил 3 200 рублей.



В судебном заседании также были оглашены показания. Как выяснилось, украденное он дома не показывал.



«Когда я пришёл домой, то супруге ничего не говорил, электросковороду и топорик не показывал, а спрятал в кладовой своего дома. Хотел сказать позже супруге, что купил электросковороду и топорик для отбивания мяса с рук. Готов добровольно выдать топорик для отбивания мяса и электросковороду, а мяч я оставил где-то на дороге, рядом со школой, когда шёл домой после совершения кражи, я его пнул куда-то и не стал его забирать, так как он был спущенный, и не нужен был. Стоимость мяча готов возместить».



Суд квалифицировал его действия по п. «б» ч.2 ст.158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением».



В качестве смягчающих обстоятельств суд учёл полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, возмещение ущерба, наличие одного маленького ребёнка, болезненное состояние здоровья. Отягчающих обстоятельств нет.



Мужчине назначили наказание в виде обязательных работ на срок 250 часов.



Приговор суда вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Баунтовского районного суда.

