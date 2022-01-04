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Житель Бурятии украл кухонный топорик, мяч и сковороду

Житель Бурятии украл кухонный топорик, мяч и сковороду
Общество,  Фото:pexels.com
Украденное он намеревался использовать в хозяйстве

30-летний неработающий житель Баунтовского района Бурятии признан виновным в краже.

Преступление произошло августе 2021 года. Мужчина вышел прогуляться по родной деревне, и проходя мимо здания столовой бывшей школы-интерната, которое было закрыто после пожара в 2019 году, решил украсть среди бела дня из здания что-нибудь «для личного пользования в хозяйстве».

Он выбил ногой запертую на замок дверь, проник в помещение бывшей столовой школы, в котором временно хранились материальные ценности учебного учреждения.

Мужчина увидел много разных вещей. Его внимание привлёк баскетбольный мяч стоимостью 500 рублей, электросковорода стоимостью 1700 рублей и топорик для отбивания мяса стоимостью 1000 рублей. Общий ущерб составил 3 200 рублей.

В судебном заседании также были оглашены показания. Как выяснилось, украденное он дома не показывал.

«Когда я пришёл домой, то супруге ничего не говорил, электросковороду и топорик не показывал, а спрятал в кладовой своего дома. Хотел сказать позже супруге, что купил электросковороду и топорик для отбивания мяса с рук. Готов добровольно выдать топорик для отбивания мяса и электросковороду, а мяч я оставил где-то на дороге, рядом со школой, когда шёл домой после совершения кражи, я его пнул куда-то и не стал его забирать, так как он был спущенный, и не нужен был. Стоимость мяча готов возместить».

Суд квалифицировал его действия по п. «б» ч.2 ст.158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением».

В качестве смягчающих обстоятельств суд учёл полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, возмещение ущерба, наличие одного маленького ребёнка, болезненное состояние здоровья. Отягчающих обстоятельств нет.

Мужчине назначили наказание в виде обязательных работ на срок 250 часов.

Приговор суда вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Баунтовского районного суда. 
суд приговор

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