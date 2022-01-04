Парень собрал марихуану на пустыре
Городе Нижнеудинске транспортные полицейские задержали ранее неоднократно судимого 19-летнего местного жителя. Выяснилось, что при себе у молодого человека имелось 236 граммов наркотического средства «марихуана».
Со слов задержанного, наркотическое средство он собрал неподалёку от места задержания на пустыре для собственного употребления.
По данному факту следствием Нижнеудинского ЛОП возбуждено уголовное дело. Парню грозит до 10 лет лишения свободы.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
У жителя Иркутской области нашли более 200 граммов «травки»
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