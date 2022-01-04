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Иркутские спецназовцы помогли актёру Евгению Дятлову вжиться в роль

Иркутские спецназовцы помогли актёру Евгению Дятлову вжиться в роль
Общество,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Бойцы поделились с актёром своим мастерством

Отряд специального назначения «Гром» регионального главка полиции в ходе своего визита в Иркутск посетил актёр театра и кино Евгений Дятлов. Опытные сотрудники, в задачи которых входит обеспечение силовой поддержки мероприятий по противодействию преступлений в сфере оборота наркотиков, проводимых полицией в Иркутской области, помогли актёру, часто исполняющему роль военных и полицейских, подготовиться к роли современного офицера спецподразделения.

Актёр поздравил сотрудников с профессиональным праздником – 1 января отмечается день создания спецназа «Гром». Бойцы отряда дали актёру ряд рекомендаций по тактическому перемещению и продемонстрировали особенности взаимодействия со снаряжением.


Евгений Дятлов отметил, что не упускает возможности набраться опыта. «Нет ничего более разочаровывающего, чем вид актёра, играющего военного, и обращающегося с оружием неправильно» - добавил от.

В недавнем прошлом Евгений Дятлов исполнил роль начальника артиллерийского училища в киноленте «Подольские курсанты» (12+), играл Добрыню Никитича в фильме «Последний богатырь: Посланник Тьмы» (6+), а также исполнял роли в сериалах «Улицы разбитых фонарей» (16+), «Агент национальной безопасности» (16+) и других.
Иркутск

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