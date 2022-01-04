2022 год объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Указ подписал Владимир Путин



Наступивший 2022 год будет посвящён культурному наследию народов России. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.



«[Решение было принято] в целях популяризации народного искусства и сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей», — говорится в документе.



Президент поручил правительству за два месяца образовать организационный комитет, а также разработать и утвердить план основных мероприятий по проведению Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.



Россия является многонациональной страной. На её территории проживает более 190 разных народов. У каждого из них своя культура, язык, обычаи и традиции.



В рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России в регионах пройдут фестивали, ярмарки, тематические выставки, лекции, мастер-классы, а также концерты творческих коллективов, сообщает пресс-служба минпросвещения России.



Предложение объявить 2022-й Годом культурного наследия Владимир Путин поддержал ещё в ноябре 2019-го. На заседании Совета по межнациональным отношениям он отметил необходимость «хорошо и содержательно» наполнить программу года и учесть особенности каждого региона России.



Ежегодно с 2007-го глава государства своим указом посвящает следующий год какой-либо теме для привлечения к ней общественного внимания.



2021 год был объявлен Годом науки и технологий. 2020-й стал Годом памяти и славы, 2019-й – Годом театра.

