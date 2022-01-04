В Улан-Удэ сегодня возможен снег

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Днём будет тепло



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного снегопада.



Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -14,-19, местами -3,-8, по северу -20,-25.



В Улан-Удэ возможен слабый снег. Ветер западный 4-9 м/с. Температура днём -13,-15.







