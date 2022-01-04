Днём будет тепло
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного снегопада.
Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -14,-19, местами -3,-8, по северу -20,-25.
В Улан-Удэ возможен слабый снег. Ветер западный 4-9 м/с. Температура днём -13,-15.
В Улан-Удэ сегодня возможен снег
Общество, Фото:
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