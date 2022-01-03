В Бурятии беспилотники военных налетали свыше тысячи часов

На беспилотной авиации установлены видеокамеры



Подразделение беспилотной авиации общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Бурятии, подвели итоги за прошедший год обучения.



- В зимнем и летнем периоде обучения беспилотники совершили налёт свыше тысячи часов. Они использовались в дневное и ночное время суток в различных климатических условиях, в том числе в горной местности, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



Беспилотники активно применялись в различных тактических учениях для проведения оценки эффективности поражения целей и корректирования огня артиллерийских и танковых подразделений, а также в интересах разведывательных подразделений. Они контролировали выдвижение и развёртывание соединений и воинских частей, что позволяло объективно оценить боеготовность армии.



Установленные на самолётах видеокамеры в реальном времени передавали данные в штаб о скорости движения и прохождении контрольных пунктов на пути следования бронетехники.



- Также для оценки эффективности поражения целей в ходе выполнения электронных пусков ракет ОТРК «Искандер-М», применялись многофункциональные беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», оснащённые современными цифровыми средствами визуализации и передачи данных. Специалисты радиоэлектронной борьбы учились выводить из строя беспилотники с помощью новейшей станции помех «Поле-21», - отмечают в пресс-службе Восточного военного округа.





