На беспилотной авиации установлены видеокамеры
Подразделение беспилотной авиации общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Бурятии, подвели итоги за прошедший год обучения.
- В зимнем и летнем периоде обучения беспилотники совершили налёт свыше тысячи часов. Они использовались в дневное и ночное время суток в различных климатических условиях, в том числе в горной местности, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Беспилотники активно применялись в различных тактических учениях для проведения оценки эффективности поражения целей и корректирования огня артиллерийских и танковых подразделений, а также в интересах разведывательных подразделений. Они контролировали выдвижение и развёртывание соединений и воинских частей, что позволяло объективно оценить боеготовность армии.
Установленные на самолётах видеокамеры в реальном времени передавали данные в штаб о скорости движения и прохождении контрольных пунктов на пути следования бронетехники.
- Также для оценки эффективности поражения целей в ходе выполнения электронных пусков ракет ОТРК «Искандер-М», применялись многофункциональные беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», оснащённые современными цифровыми средствами визуализации и передачи данных. Специалисты радиоэлектронной борьбы учились выводить из строя беспилотники с помощью новейшей станции помех «Поле-21», - отмечают в пресс-службе Восточного военного округа.
В Бурятии беспилотники военных налетали свыше тысячи часов
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