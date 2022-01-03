Тренер работает в селе Мыла
В преддверии новогодних праздников в селе Мыла Закаменского района Бурятии поздравили тренера по стрельбе из лука Фиделя Бальжанова. Ему вручили комплект карбоновых стрел, и профессиональный лук для занятий в секции, сообщается в группе «Закамна-инфо».
На протяжении 2021 года воспитанники Фиделя Бадмажаповича неоднократно становились победителями и призёрами различных соревнований.
Так, трое его воспитанников заняли первое место на Спартакиаде молодёжи, проходившей в Краснодаре в июле. Ещё один юный спортсмен стал чемпионом всероссийских соревнований «Надежды России», который проходили в городе Великие Луки в ноябре.
В июле на первенстве России в городе Орёл воспитанник Фиделя Бальжанова выполнил норматив мастера спорта по стрельбе из лука.
В Бурятии тренеру подарили стрелы и новый лук
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