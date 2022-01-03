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В Бурятию поступила вакцина от нодулярного дерматита

В Бурятию поступила вакцина от нодулярного дерматита
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Вакцинировать планируют всё поголовье республики

На 3 января в Бурятии обнаружено три очага инфекционного заболевания «нодулярный дерматит» - опасной заразной болезни крупного рогатого скота, свиней и овец. Очаги зафиксированы в двух сёлах Кяхтинского района (Усть-Киран и Бурдуны), в одном селе Бичурского района (Билютай) и в трёх селах Мухоршибирского района (Подлопатки, Черноярово, Усть-Атачей). Об этом сообщили в пресс-службе минсельхозпрода Бурятии.

По словам зампреда правительства – главы бурятского минсельхозпрода Галсана Дареева, республика готова к подобным ситуациям, неоднократно проводились учения. Существует определённый алгоритм оперативных действий.

В первую очередь, это уничтожение заражённых животных, так как это заболевание носит высококонтагиозный характер. К тому же скот, переболевший нодулярным дерматитом, полностью восстановиться уже не сможет, при этом остаётся носителем-источником дальнейшего заражения. На местах введён режим карантина. Всё инфицированное поголовье, а это более тысячи животных, подлежит уничтожению методам эвтаназии, трупы будут сжигать.

Власти трёх поражённых районов уже определили места сжигания, подготовительные работы почти завершены.

Во-вторых, тотальная вакцинация.

- Вакцина от нодулярного дерматита в количестве 200 тысяч доз уже получена. В первой очереди будут вакцинированы здоровые животные, находящиеся в радиусе 30 км от очагов заражения, во второй очереди - все поголовье поражённых трёх районов, и в третьей очереди — всё поголовье республики. К концу января 2022 года все очаги будут полностью ликвидированы, - заявили в министерстве сельского хозяйства.

Человек этому заболеванию не подвержен.

В случае уничтожения скота, государство готово выкупить животных у владельцев по среднерыночной цене: 134 рубля за кг живого веса крупного рогатого скота, 152 рубля за кг живого веса по свиньям, по овцам 4 тысячи за голову.

В случае обнаружения у животных таких симптомов как: отказ от корма; обильное слюнотечение; наличие язв; угнетённое состояние, следует немедленно оповестить районную администрацию и ветеринарную службу.



домашние животные вакцина сельское хозяйство нодулярный дерматит

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