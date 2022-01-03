В Бурятии падает суточный прирост заболевших COVID-19

Число летальных исходов движется к 2,5 тысячам



Заболеваемость COVID-19 в Бурятии продолжает снижаться. По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки коронавирус выявили у 135 человек. Это на 19 меньше, чем днём ранее.



Для сравнения, позавчера суточный прирост был 154 заражённых, до этого 158, 159, 161, 169, 175, 181, 187, 191 и т.д. Ранее республика ушла от показателей свыше 200 новых заражённых за сутки.



Всего с начала пандемии в Бурятии зарегистрирован 76 841 случай заражений COVID-19. Из них 46% (35 475) приходится на жителей Улан-Удэ.



Победили коронавирус 71 470 человек. В том числе накануне вылечились 104 пациента.



Умерли за сутки ещё девять больных коронавирусом. Известно, что восемь из них были старше 65 лет (точный возраст умерших не раскрывается). Отметим, позавчера было четыре летальных исхода, а за день до этого семь.



Всего же с начала пандемии коронавирус унёс жизни 2450 жителей Бурятии.



В стационарах республики сегодня получают лечение 974 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё (+18 за сутки).



В отделениях реанимации находят 134 больных. Из них более 60% старше 65 лет. На ИВЛ – 73 пациента.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1330 коек: занято – 974, свободно 356 коек. Занятость коечного фонда составляет 73,2%.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1947 человек. Это всего на несколько человек больше, чем днём ранее.



Число контактных лиц – 8505 человек.



На сегодня в Бурятии завершили первичную вакцинацию 442 095 человек. Повторную вакцинацию начали 81 123 жителей.

