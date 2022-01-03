 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 января

02 января

Популярное

Туристы сняли нерпу, плывущую подо льдом Байкала

Общество, 
Видео сделали туристы, катавшиеся на коньках

Туристы, катающиеся на коньках, сняли на видео плывущую подо льдом Байкала нерпу. Видео появилось в паблике Сводка 38.

Издание IRK.ru уточняет, что ролик сняли на Малом море в районе посёлка Сахюрта Ольхонского района.

Пользователи соцсетей осудили поведение туристов, которые, снимая видео, невольно «гоняли» нерпу. «Она после этого где-то выплыла или благополучно утонула? У них ведь легкие тоже не безграничные, головой думали, когда гоняли?», «Мне кажется, бывают и такие случаи, что они теряют тропы к воздуху, не очень милое видео», - отмечают комментаторы.

Отметим, Байкал ещё не встал. По данным Иркутского Гидрометцентра, в северной части озера отмечаются ледяные поля, на остальной части акватории местами отмечаются береговой припай (неподвижный лёд вдоль берега), забереги (полосы ледяного покрова, окаймляющие берега водоёмов при незамерзающей остальной части водного пространства), битый лёд.
Байкал нерпы туристы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Туристы сняли нерпу, плывущую подо льдом Байкала
Туристы сняли нерпу, плывущую подо льдом Байкала
Общество, 03.01.2022
Видео сделали туристы, катавшиеся на коньках
«Пламя катилось с горы»: Лесник из Бурятии рассказал о страшном лесном пожаре
«Пламя катилось с горы»: Лесник из Бурятии рассказал о страшном лесном пожаре
Общество, 02.01.2022
Применение техники на том лесном пожаре было невозможно
Активные улан-удэнцы начали новый год с забега
Активные улан-удэнцы начали новый год с забега
Общество, 02.01.2022
Улан-Удэ присоединился к «Забегу желаний»
В Бурятии врач-психотерапевт призывает верить в себя
В Бурятии врач-психотерапевт призывает верить в себя
Общество, 02.01.2022
Светлана Лубсанова дала рекомендации, как быть психически здоровыми в наше непростое время
Число смертей от ковида в Бурятии снизилось
Число смертей от ковида в Бурятии снизилось
Общество, 02.01.2022
Заболеваемость COVID-19 по-прежнему идёт на спад  
В Улан-Удэ на конкурсе ледяных скульптур победил вертолёт
В Улан-Удэ на конкурсе ледяных скульптур победил вертолёт
Общество, 02.01.2022
В столице Бурятии назвали победителей конкурса ледяных скульптур

В Улан-Удэ маршрутчик-Дед Мороз дарит бесплатный проезд
В Улан-Удэ маршрутчик-Дед Мороз дарит бесплатный проезд
Общество, 02.01.2022
В столице Бурятии обнаружили самого доброго маршрутчика
В Бурятии первым ребёнком 2022 года стала малышка Марьяна
В Бурятии первым ребёнком 2022 года стала малышка Марьяна
Общество, 02.01.2022
Всего в новогоднюю ночь в Бурятии появились на свет девять малышей
В Бурятии слегка потеплеет
В Бурятии слегка потеплеет
Общество, 02.01.2022
В Улан-Удэ днём до -13
В Бурятии объявлено расписание «Кубка города Улан-Удэ»
В Бурятии объявлено расписание «Кубка города Улан-Удэ»
Общество, 01.01.2022
Открытие турнира состоится 4 января в 18:00
Чита примет фестиваль «Дружба Народов» Забайкалья
Чита примет фестиваль «Дружба Народов» Забайкалья
Общество, 01.01.2022
Спортивное мероприятие состоится 8 января
В Иркутской области пробегут лыжный «Ретро Забег»
В Иркутской области пробегут лыжный «Ретро Забег»
Общество, 01.01.2022
В Ангарске развернётся лыжный фестиваль
В районе Бурятии 2022-й объявлен годом бодхисаттвы Арьяа-Баала
В районе Бурятии 2022-й объявлен годом бодхисаттвы Арьяа-Баала
Общество, 01.01.2022
В Закаменском районе продолжается работа над созданием религиозно-познавательного парка

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^