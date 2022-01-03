Туристы сняли нерпу, плывущую подо льдом Байкала

Видео сделали туристы, катавшиеся на коньках



Туристы, катающиеся на коньках, сняли на видео плывущую подо льдом Байкала нерпу. Видео появилось в паблике Сводка 38.



Издание IRK.ru уточняет, что ролик сняли на Малом море в районе посёлка Сахюрта Ольхонского района.



Пользователи соцсетей осудили поведение туристов, которые, снимая видео, невольно «гоняли» нерпу. «Она после этого где-то выплыла или благополучно утонула? У них ведь легкие тоже не безграничные, головой думали, когда гоняли?», «Мне кажется, бывают и такие случаи, что они теряют тропы к воздуху, не очень милое видео», - отмечают комментаторы.



Отметим, Байкал ещё не встал. По данным Иркутского Гидрометцентра, в северной части озера отмечаются ледяные поля, на остальной части акватории местами отмечаются береговой припай (неподвижный лёд вдоль берега), забереги (полосы ледяного покрова, окаймляющие берега водоёмов при незамерзающей остальной части водного пространства), битый лёд.

