Из них свыше 200 с боевой стрельбой
В 2021 году военнослужащие ракетных войск и артиллерии в Бурятии выполнили более 600 огневых задач, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Помимо этого, артиллеристы выполнили свыше 200 огневых задач с боевой стрельбой, в том числе около 150 прямой (полупрямой) наводкой, более 250 с техническими средствами разведки, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов.
С военнослужащими артиллерийских подразделений было проведено более 50 различных контрольных занятий по стрельбе.
Также в ушедшем году военнослужащие артиллерийских подразделений приняли участие в совместном российско-монгольском военном учении «Селенга-2021» на территории Монголии. Там они выполнили задачи по ликвидации условных бандформирований.
Артиллеристы в Бурятии за год выполнили более сотни огневых задач
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