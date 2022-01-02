«Пламя катилось с горы»: Лесник из Бурятии рассказал о страшном лесном пожаре

Общество, Фото: предоставлено агентством лесного хозяйства

Применение техники на том лесном пожаре было невозможно



1 января 65-летний юбилей отметил участковый лесничий Куйтунского лесничества (Баргузинский район Бурятии) Евгений Зленко, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Евгений Валентинович родился в Краснодарском крае. После окончания школы поступил в Воронежский лесотехнический институт.



- Когда я был подростком, часто слушал рассказы старшего товарища, который работал лесником в Бурятии и приезжал к нам в гости. Он рассказывал о своей работе, красивой природе и, конечно, о лесах. Я слушал его рассказы и мечтал побывать в этих местах. Поэтому отправился учиться лесному делу, и после окончания техникума меня распределили в Ангырское лесничество Прибайкальского района. Конечно, я был очень счастлив, ведь моя мечта сбылась, - рассказывает Евгений Валентинович.



В лесничестве он познакомился со своей будущей супругой Татьяной Георгиевной.



Спустя некоторое время Евгения Валентиновича перевели в Куйтунский лесхоз Баргузинского района на должность инженера охраны и защиты леса, а затем он стал руководителем лесхоза:



- Работы в лесхозе было очень много, но одна из главных задач, которая перед нами стояла – восстановить почву от эрозии. Здесь в районе держали огромные отары овец, и их копытца нещадно разрушали плодородную почву. На восстановление ушёл не один год – мы высаживали облепиху, тополь и иву. Сейчас эта местность популярна у жителей посёлка Юбилейный и многие собирают богатый урожай облепихи



Помимо восстановления почвы, ежегодно сотрудники Куйтунского лесхоза восстанавливали 120 га леса. Также доставляли хлопот и сложные лесные пожары, один из них Евгений Валентинович вспоминает до сих пор.



- Один из самых сложных пожаров на моей памяти возник в июне 2003 года в местности Харьялты, он перешёл к нам с Курумканского района. Сложность пожара заключалась в том, что он возник в горной местности, где применение техники невозможно, все работы проводились вручную. Огонь распространялся очень быстро. В такой местности было много горючего материала: сухой травы и валежника. Было ощущение, что пламя катится с горы и распространяется в разные стороны с бешеной скоростью. К подножию горы техника подвозила воду, мы спускались, набирали в ранцы воду и поднимались обратно. Руки и ноги ныли от усталости, но мы все равно шли в бой с огненной стихией, чтобы защитить наш лес. Мы жили возле этого пожара всё это время. Когда пожар был ликвидирован – группировка ликовала, - вспоминает Евгений Валентинович.



Более 40 лет Евгений Валентинович защищает леса Бурятии. Он признаётся, что не может представить себя без леса. Дети Евгения Валентиновича пошли по его стопам – дочь работает вместе с ним в Куйтунском лесничестве, а сын работает лётчиком-наблюдателем в Красноярской базе авиационной охраны лесов.





