В столице Бурятии обнаружили самого доброго маршрутчика
По Улан-Удэ ездит маршрутка с водителем за рулём, переодетым в Деда Мороза. Он украсил салон, а также сделал пассажирам неожиданный и приятный подарок – бесплатный проезд.
«Оплата за счёт Деда Мороза», - такое объявление висит в маршрутке. Фотографии появились в паблике buryad__oron.
Сообщается, что этот микроавтобус ездит по маршруту №95.
Пользователей восхитил добрый поступок маршрутчика-Деда Мороза. «Удачи во всем в новом 2022 году водителю. Респект», «Всех земных благ водителю», «Добрый Дедушка Мороз! Как в сказке! Молодец водитель», - пишут жители Улан-Удэ.
Знакомый водителя рассказал, что живёт тот в 47 квартале.
В Улан-Удэ маршрутчик-Дед Мороз дарит бесплатный проезд
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