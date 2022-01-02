В Улан-Удэ маршрутчик-Дед Мороз дарит бесплатный проезд

В столице Бурятии обнаружили самого доброго маршрутчика



По Улан-Удэ ездит маршрутка с водителем за рулём, переодетым в Деда Мороза. Он украсил салон, а также сделал пассажирам неожиданный и приятный подарок – бесплатный проезд.



«Оплата за счёт Деда Мороза», - такое объявление висит в маршрутке. Фотографии появились в паблике buryad__oron.



Сообщается, что этот микроавтобус ездит по маршруту №95.



Пользователей восхитил добрый поступок маршрутчика-Деда Мороза. «Удачи во всем в новом 2022 году водителю. Респект», «Всех земных благ водителю», «Добрый Дедушка Мороз! Как в сказке! Молодец водитель», - пишут жители Улан-Удэ.



Знакомый водителя рассказал, что живёт тот в 47 квартале.









