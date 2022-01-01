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В Новый год в Иркутске родилось 28 детей

В Новый год в Иркутске родилось 28 детей
Общество,  Фото:pixabay.com
Первым ребёнком 2022 года стала девочка

В родильных домах Иркутска в новогоднюю ночь родилось 15 девочек и 13 мальчиков.

- В 00 часов 20 минут в Иркутском областном перинатальном центре на свет появилась девочка, ещё через 10 минут уже другом учреждении – в городском перинатальном центре родилась ещё одна девочка. Всего же в ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года в Иркутске родилось 28 малышей. Все они и их мамы чувствуют себя хорошо, - рассказала осуществляющая полномочия министра здравоохранения региона Анна Данилова.

Она также отметила, что в ближайшее время из городского перинатального центра будет выписана женщина с тремя малышами. Тройняшки появились на свет в конце декабря, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутск Новый год новорожденные здравоохранение

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