В Новый год в Иркутске родилось 28 детей

Первым ребёнком 2022 года стала девочка



В родильных домах Иркутска в новогоднюю ночь родилось 15 девочек и 13 мальчиков.



- В 00 часов 20 минут в Иркутском областном перинатальном центре на свет появилась девочка, ещё через 10 минут уже другом учреждении – в городском перинатальном центре родилась ещё одна девочка. Всего же в ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года в Иркутске родилось 28 малышей. Все они и их мамы чувствуют себя хорошо, - рассказала осуществляющая полномочия министра здравоохранения региона Анна Данилова.



Она также отметила, что в ближайшее время из городского перинатального центра будет выписана женщина с тремя малышами. Тройняшки появились на свет в конце декабря, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

