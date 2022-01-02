В Бурятии слегка потеплеет

В Улан-Удэ днём до -13



По данным Бурятского гидрометцентра, 2 января по республике ожидается переменная облачность, местами пройдёт небольшой снег. Ветер западный 3-8 м/с, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -22, -27, местами -33, -37, по крайнему северу Бурятии до -42. Днём -13, -18, по северу -23, -28. По южному и среднему побережью Байкала ночью -10, -15, днём -7, -12.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер западный, ночью 2-7 м/с, днём 5-10 м/с. Температура ночью -23, -25, днём -13, -15.

