В Закаменском районе продолжается работа над созданием религиозно-познавательного парка
Юбилейный для Закаменского района Бурятии 2022 год объявлен годом бодхисаттвы Арьяа-Баала (Авалокитешвары). Решение об этом было принято на завершающей сессии районного совета депутатов.
Перед депутатами с докладом о деятельности по возведению статуи бодхисаттвы, ходе работ, планах на следующий год выступил председатель правления БФ «Нэгэдэл» Солбон Будаев.
- В следующем году мы планируем продолжить работу над развитием парка религиозно-познавательного туризма. Пока ещё не решен ряд земельных вопросов, вопросы электрификации и наличия организованных мест размещения туристов. Для Санаги и Закамны в целом – всё перечисленное является приоритетным и первоочередным для решения, - рассказал Солбон Будаев.
По его словам, открытие статуи бодхисаттвы Арьяа-Баала намечено на июнь-июль 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.
В районе Бурятии 2022-й объявлен годом бодхисаттвы Арьяа-Баала
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