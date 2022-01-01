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В районе Бурятии 2022-й объявлен годом бодхисаттвы Арьяа-Баала

В районе Бурятии 2022-й объявлен годом бодхисаттвы Арьяа-Баала
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Закаменского района
В Закаменском районе продолжается работа над созданием религиозно-познавательного парка

Юбилейный для Закаменского района Бурятии 2022 год объявлен годом бодхисаттвы Арьяа-Баала (Авалокитешвары). Решение об этом было принято на завершающей сессии районного совета депутатов.

Перед депутатами с докладом о деятельности по возведению статуи бодхисаттвы, ходе работ, планах на следующий год выступил председатель правления БФ «Нэгэдэл» Солбон Будаев.

- В следующем году мы планируем продолжить работу над развитием парка религиозно-познавательного туризма. Пока ещё не решен ряд земельных вопросов, вопросы электрификации и наличия организованных мест размещения туристов. Для Санаги и Закамны в целом – всё перечисленное является приоритетным и первоочередным для решения, - рассказал Солбон Будаев.

По его словам, открытие статуи бодхисаттвы Арьяа-Баала намечено на июнь-июль 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.
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