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В Улан-Удэ совершили молебное пение на начало нового года

В Улан-Удэ совершили молебное пение на начало нового года
Общество,  Фото:пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии
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31 декабря по окончании вечернего богослужения в Свято-Одигитриевском соборе Улан-Удэ было совершено молебное пение на начало нового года.

- На средине соборного храма был установлен чтимый образ Пресвятой Богородицы именуемый Одигитрия Югская. Соборным клиром во главе с митрополитом Улан-Удэнским и Бурятским Иосифом было совершено молебное пение на начало нового 2022 года по гражданскому календарю. Кроме этого, митрополитом Иосифом был освящен новый храмовый образ Пресвятой Богородицы именуемый «Всех скорбящих радосте», написанный по благословению митрополита Иосифа для Свято-Одигитриевского собора. В завершение богослужения были возглашены уставные многолетия, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

Также 31 декабря митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил богослужение в Спасском храме Улан-Удэ. В этот день отмечалась память прославления одного из самых почитаемых сибирских святых — праведного Симеона Верхотурского, чудотворца (1694).
православие епархия Улан-Удэ Новый год

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