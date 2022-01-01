В книгу также вошли загадки, благопожелания и ёхорные напевы
Сборник песенного и устного народного творчества бурят, проживающих на территории Иркутской области, будет издан в 2022 году Усть-Ордынским национальным центром народного творчества. Недавно учреждение отметило 60-летний юбилей со дня образования.
В книгу войдут 30 конкурсных народных песен, 250 куплетных песен-диалогов, более 200 пословиц и более 50 ёхорных напевов. Макет сборника уже сверстан и передан в типографию.
Целевой аудиторией сборника станут клубные учреждения, дома народного творчества и школы искусств. Также издание будет востребовано фольклорными коллективами, которые пропагандируют бурятское песенное искусство.
В книге собрана часть лучших образцов песенного и устного народного творчества бурят: песни военных лет, свадебные и колыбельные песни, ёхорные напевы, песни, исполняемые при подношении именных блюд почетным гостям, а также народные пословицы, поговорки, загадки и благопожелания – үреэлы.
В первый раздел сборника вошёл фольклорный материал из личного архива заслуженного работника культуры РСФСР Любови Ханхасаевой. В её репертуаре: народные бурятские песни, ёхорные напевы, благопожелания, пословицы и поговорки. В этом же разделе издания представлены образцы песенного и устного народного творчества, собранного Романом Хурхесовым, уроженцем села Харанут Эхирит-Булагатского района.
Вторая часть сборника – «Дуратай дуунуд таанартаа!» («Любимые песни для вас!»). Сюда вошли песни исполнителей одноимённого окружного онлайн-конкурса, который прошёл с 20 июля по 25 августа 2021 года. Более 70 участников в возрасте от 60 до 92 лет представили конкурсные видеоматериалы в различных жанрах и манерах исполнения. 29 лучших песен включены в сборник и записаны на аудиодиски. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Возрастное ограничение 6+
В Усть-Ордынском округе издадут сборник бурятских песен и пословиц
Общество, Фото:
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