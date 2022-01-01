 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 января

31 декабря

Популярное

В Усть-Ордынском округе издадут сборник бурятских песен и пословиц

В Усть-Ордынском округе издадут сборник бурятских песен и пословиц
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В книгу также вошли загадки, благопожелания и ёхорные напевы

Сборник песенного и устного народного творчества бурят, проживающих на территории Иркутской области, будет издан в 2022 году Усть-Ордынским национальным центром народного творчества. Недавно учреждение отметило 60-летний юбилей со дня образования.

В книгу войдут 30 конкурсных народных песен, 250 куплетных песен-диалогов, более 200 пословиц и более 50 ёхорных напевов. Макет сборника уже сверстан и передан в типографию.

Целевой аудиторией сборника станут клубные учреждения, дома народного творчества и школы искусств. Также издание будет востребовано фольклорными коллективами, которые пропагандируют бурятское песенное искусство.

В книге собрана часть лучших образцов песенного и устного народного творчества бурят: песни военных лет, свадебные и колыбельные песни, ёхорные напевы, песни, исполняемые при подношении именных блюд почетным гостям, а также народные пословицы, поговорки, загадки и благопожелания – үреэлы.

В первый раздел сборника вошёл фольклорный материал из личного архива заслуженного работника культуры РСФСР Любови Ханхасаевой. В её репертуаре: народные бурятские песни, ёхорные напевы, благопожелания, пословицы и поговорки. В этом же разделе издания представлены образцы песенного и устного народного творчества, собранного Романом Хурхесовым, уроженцем села Харанут Эхирит-Булагатского района.

Вторая часть сборника – «Дуратай дуунуд таанартаа!» («Любимые песни для вас!»). Сюда вошли песни исполнителей одноимённого окружного онлайн-конкурса, который прошёл с 20 июля по 25 августа 2021 года. Более 70 участников в возрасте от 60 до 92 лет представили конкурсные видеоматериалы в различных жанрах и манерах исполнения. 29 лучших песен включены в сборник и записаны на аудиодиски. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

Возрастное ограничение 6+
Усть-Ордынский Бурятский округ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Заболеваемость коронавирусом в Бурятии продолжает снижаться
Заболеваемость коронавирусом в Бурятии продолжает снижаться
Общество, 01.01.2022
Более 1800 человек находятся на амбулаторном лечении
В Иркутской области труженица тыла отметила 101-й день рождения
В Иркутской области труженица тыла отметила 101-й день рождения
Общество, 01.01.2022
Именинница принимала поздравления в канун Нового года
В Бурятии назвали лучших футболистов 2021 года
В Бурятии назвали лучших футболистов 2021 года
Общество, 01.01.2022
Лучшим игроком сезона стал Эрдэм Галданов
В Забайкалье многодетной семье подарили новый автомобиль
В Забайкалье многодетной семье подарили новый автомобиль
Общество, 01.01.2022
В семье воспитывается 9 приёмных детей
В Москве открылась выставка о Сагаан Убгэне и Байкальском Деде Морозе
В Москве открылась выставка о Сагаан Убгэне и Байкальском Деде Морозе
Общество, 01.01.2022
Всего на фотовыставке собрано 30 портретов зимних волшебников России
Полпред президента поздравил Дальний Восток с Новым годом
Полпред президента поздравил Дальний Восток с Новым годом
Общество, 01.01.2022
Юрий Трутнев пожелал жителям ДФО хорошего настроения и удачи
39% россиян считает 2021-й год хуже 2020-го
39% россиян считает 2021-й год хуже 2020-го
Общество, 01.01.2022
Респонденты жалуются на рост цен и коронавирус
Глава Бурятии поздравил республику с Новым годом
Глава Бурятии поздравил республику с Новым годом
Общество, 01.01.2022
«Бурятия – это мы» стало главной идейной линией новогоднего обращения Алексея Цыденова
В Новый год в Бурятии похолодает
В Новый год в Бурятии похолодает
Общество, 01.01.2022
В Улан-Удэ дневная температура снизится до -16, -18
Прощай, 2021-й: Каким Бурятия запомнит ушедший год
Прощай, 2021-й: Каким Бурятия запомнит ушедший год
Общество, 01.01.2022
Пришло время подведения итогов 2021 года в республике
В Бурятии перенесён турнир по зимней рыбной ловле
В Бурятии перенесён турнир по зимней рыбной ловле
Общество, 31.12.2021
Соревнования пройдут на льду Гусиного озера
Выпускница вуза Улан-Удэ удостоена французского ордена
Выпускница вуза Улан-Удэ удостоена французского ордена
Общество, 31.12.2021
Лариса Афанасьева получила награду за вклад в развитие мирового искусства
В Забайкалье пробегут «Забег желаний»
В Забайкалье пробегут «Забег желаний»
Общество, 31.12.2021
Соревнования пройдут на озере Арахлей
В Бурятии заработал центр контроля гамма-обсерватории «TAIGA»
В Бурятии заработал центр контроля гамма-обсерватории «TAIGA»
Общество, 31.12.2021
Научный комплекс располагается на территории Тункинского района
Этномузей в Иркутской области вошёл в топ-5 музеев под открытым небом
Этномузей в Иркутской области вошёл в топ-5 музеев под открытым небом
Общество, 31.12.2021
В новогодние каникулы этнопарк предлагает посетителям зимние забавы и развлечения

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^