В Бурятии объявлено расписание «Кубка города Улан-Удэ»

Открытие турнира состоится 4 января в 18:00
В Бурятии опубликовано расписание XVI открытого турнира по мини-футболу «Кубок города Улан-Удэ». С 4 по 8 января команды будут сражаться за титул чемпиона на двух площадках: в ФСК и КСК., сообщает Байкальская ассоциация мини-футбола.
Всего в «Кубке города Улан-Удэ» примут участие 16 команд. Из-за профилактических ограничений матчи пройдут без зрителей. Увидеть все игры можно будет на официальном канале турнира в YouTube.
Расписание
4 января, ФСК
14:00 – Спарта-Лимонад – Ленск
16:00 – ИрАэро – Иринель
17:00 – Центр – Авангард 103 БТРЗ
18:00 – Открытие турнира
20:00 – СтройПроектСервис – Ленск
21:00 – КПРФ-2 – Спарта-Лимонад
4 января, КСК
11:00 – Team County – Golazo
12:.00 – Гранд Байкал – Аян
14:00 – Сервико – MDL Unity
15:00 – БайкалАвтоТрак – Монголия
20:00 – MDL Unity – Аян
21:00 – Монголия – Golazo
5 января, ФСК
12:00 – Гранд-Байкал – MDL unity
13:00 – Аян – Сервико
15:00 – Team County – Монголия
16:00 – Golazo – БайкалАвтоТрак
20:00 – Сервико – Гранд-Байкал
21:00 – БайкалАвтоТрак – Team County
5 января, КСК
12:00 – Центр – Иринель
13:00 – Авангард 103 БТРЗ – ИрАэро
15:00 – СтройПроектСервис – Спарта-Лимонад
16:.00 – Ленск – КПРФ-2
19:00 – Иринель – Авангард 103 БТРЗ
20:00 – ИрАэро – Центр
21:00 – КПРФ-2 – СтройПроектСервис
6 января
10:00 – Матч за 9-16 место
11:00 – Матч за 9-16 место
12:00 – Матч за 9-16 место
14:00 – Матч за 9-16 место
15:00 –1/4 финала
16:30 –1/4 финала
19:00 –1/4 финала
20:30 –1/4 финала
7 января
10:00 – Матч за 13-16 место
11:00 – Матч за 13-16 место
12:00 – Матч за 9-12 место
14:00 – Матч за 9-12 место
15:00 – Матч за 5-8 место
16:30 – Матч за 5-8 место
19:00 – Полуфинал
20:30 – Полуфинал
8 января, КСК
10:00 – Матч за за 15-16 место
11:00 – Матч за за 13-14 место
12:00 – Матч за за 11-12 место
13:00 – Матч за за 9-10 место
8 января, ФСК
10:30 – Матч за за 7-8 место
12:00 – Матч за за 5-6 место
14:30 – Матч за за 3 место
16:00 – Финал
18:00 – Награждение
Возрастное ограничение 0+
В Бурятии объявлено расписание «Кубка города Улан-Удэ»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В Ангарске развернётся лыжный фестиваль
В Закаменском районе продолжается работа над созданием религиозно-познавательного парка
Соревнования проведут на СОК «Высокогорье»
Первым ребёнком 2022 года стала девочка
Прихожан поздравили с наступающим новым летом благости Божией
Фестиваль проведут в новогодние каникулы на озере Арахлей
В книгу также вошли загадки, благопожелания и ёхорные напевы
Более 1800 человек находятся на амбулаторном лечении
Именинница принимала поздравления в канун Нового года
Лучшим игроком сезона стал Эрдэм Галданов
В семье воспитывается 9 приёмных детей
Всего на фотовыставке собрано 30 портретов зимних волшебников России
Юрий Трутнев пожелал жителям ДФО хорошего настроения и удачи
Респонденты жалуются на рост цен и коронавирус
«Бурятия – это мы» стало главной идейной линией новогоднего обращения Алексея Цыденова