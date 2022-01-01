В Бурятии объявлено расписание «Кубка города Улан-Удэ»

Открытие турнира состоится 4 января в 18:00



В Бурятии опубликовано расписание XVI открытого турнира по мини-футболу «Кубок города Улан-Удэ». С 4 по 8 января команды будут сражаться за титул чемпиона на двух площадках: в ФСК и КСК., сообщает Байкальская ассоциация мини-футбола.



Всего в «Кубке города Улан-Удэ» примут участие 16 команд. Из-за профилактических ограничений матчи пройдут без зрителей. Увидеть все игры можно будет на официальном канале турнира в YouTube.



Расписание



4 января, ФСК

14:00 – Спарта-Лимонад – Ленск

16:00 – ИрАэро – Иринель

17:00 – Центр – Авангард 103 БТРЗ

18:00 – Открытие турнира

20:00 – СтройПроектСервис – Ленск

21:00 – КПРФ-2 – Спарта-Лимонад



4 января, КСК

11:00 – Team County – Golazo

12:.00 – Гранд Байкал – Аян

14:00 – Сервико – MDL Unity

15:00 – БайкалАвтоТрак – Монголия

20:00 – MDL Unity – Аян

21:00 – Монголия – Golazo



5 января, ФСК

12:00 – Гранд-Байкал – MDL unity

13:00 – Аян – Сервико

15:00 – Team County – Монголия

16:00 – Golazo – БайкалАвтоТрак

20:00 – Сервико – Гранд-Байкал

21:00 – БайкалАвтоТрак – Team County



5 января, КСК

12:00 – Центр – Иринель

13:00 – Авангард 103 БТРЗ – ИрАэро

15:00 – СтройПроектСервис – Спарта-Лимонад

16:.00 – Ленск – КПРФ-2

19:00 – Иринель – Авангард 103 БТРЗ

20:00 – ИрАэро – Центр

21:00 – КПРФ-2 – СтройПроектСервис



6 января

10:00 – Матч за 9-16 место

11:00 – Матч за 9-16 место

12:00 – Матч за 9-16 место

14:00 – Матч за 9-16 место

15:00 –1/4 финала

16:30 –1/4 финала

19:00 –1/4 финала

20:30 –1/4 финала



7 января

10:00 – Матч за 13-16 место

11:00 – Матч за 13-16 место

12:00 – Матч за 9-12 место

14:00 – Матч за 9-12 место

15:00 – Матч за 5-8 место

16:30 – Матч за 5-8 место

19:00 – Полуфинал

20:30 – Полуфинал



8 января, КСК

10:00 – Матч за за 15-16 место

11:00 – Матч за за 13-14 место

12:00 – Матч за за 11-12 место

13:00 – Матч за за 9-10 место



8 января, ФСК

10:30 – Матч за за 7-8 место

12:00 – Матч за за 5-6 место

14:30 – Матч за за 3 место

16:00 – Финал

18:00 – Награждение



Возрастное ограничение 0+

