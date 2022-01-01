В семье воспитывается 9 приёмных детей
В преддверии Нового года, 31 декабря, губернатор Забайкальского края Александр Осипов посетил многодетную семью в посёлке Дровяная Улётовского района. Глава региона поздравил их с наступающим праздником и подарил новый автомобиль.
- Это неожиданный сюрприз для нас. Автомобиль нам, действительно, нужен, потому что у нас есть одна машина, но очень маленькая, чтобы передвигаться всей семьей. Теперь благодаря такому большому подарку сможем на двух машинах спокойно выезжать хоть куда, - поделился глава семейства.
Елена и Вячеслав воспитывают 13 детей, девять из которых – приёмные. В 2019 году семья победила в конкурсе «Гордость Забайкалья» в номинации «Большое сердце».
Семье пожелали больших успехов, здоровья и счастья, а также развития своих талантов. Детям были вручены сладкие подарки, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
В Забайкалье многодетной семье подарили новый автомобиль
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Лучшим игроком сезона стал Эрдэм Галданов
В семье воспитывается 9 приёмных детей
Всего на фотовыставке собрано 30 портретов зимних волшебников России
Юрий Трутнев пожелал жителям ДФО хорошего настроения и удачи
Респонденты жалуются на рост цен и коронавирус
«Бурятия – это мы» стало главной идейной линией новогоднего обращения Алексея Цыденова
В Улан-Удэ дневная температура снизится до -16, -18
Пришло время подведения итогов 2021 года в республике
Соревнования пройдут на льду Гусиного озера
Лариса Афанасьева получила награду за вклад в развитие мирового искусства
Соревнования пройдут на озере Арахлей
Научный комплекс располагается на территории Тункинского района
В новогодние каникулы этнопарк предлагает посетителям зимние забавы и развлечения
Студенты представили новогодний спектакль с символами «Заповедного Подлеморья»
В матчах сыграют команды любителей и профессионалов