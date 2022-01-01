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В Забайкалье многодетной семье подарили новый автомобиль

В Забайкалье многодетной семье подарили новый автомобиль
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края
В семье воспитывается 9 приёмных детей

В преддверии Нового года, 31 декабря, губернатор Забайкальского края Александр Осипов посетил многодетную семью в посёлке Дровяная Улётовского района. Глава региона поздравил их с наступающим праздником и подарил новый автомобиль.

- Это неожиданный сюрприз для нас. Автомобиль нам, действительно, нужен, потому что у нас есть одна машина, но очень маленькая, чтобы передвигаться всей семьей. Теперь благодаря такому большому подарку сможем на двух машинах спокойно выезжать хоть куда, - поделился глава семейства.

Елена и Вячеслав воспитывают 13 детей, девять из которых – приёмные. В 2019 году семья победила в конкурсе «Гордость Забайкалья» в номинации «Большое сердце».

Семье пожелали больших успехов, здоровья и счастья, а также развития своих талантов. Детям были вручены сладкие подарки, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Забайкальский край многодетные семьи приемные семьи

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