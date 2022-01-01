Фестиваль проведут в новогодние каникулы на озере Арахлей
Фестиваль «Снежные Т-Игры» пройдёт 4 января в Забайкальском крае. Мероприятие стартует в 13:00 на территории спортивного лагеря «Арахлей».
- В программе фестиваля различные виды спорта такие как футбол, метание валенка, большие гонки и корнхол. К участию допускаются команды из трёх человек и более. Это могут быть все желающие – дети, юноши и девушки, взрослые, люди пожилого возраста, новички в спорте и профессиональные спортсмены, а также люди с ограниченными возможностями. Также участники на период начала фестиваля получат номерные купоны, которые будут необходимы при розыгрыше главных призов, - рассказал министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.
Также он добавил, что участники команд, прошедшие все вышеперечисленные виды спорта, получат сувенирную и наградную продукцию, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Возрастное ограничение 0+
В Забайкалье пройдут «Снежные Т-Игры»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В книгу также вошли загадки, благопожелания и ёхорные напевы
Более 1800 человек находятся на амбулаторном лечении
Именинница принимала поздравления в канун Нового года
Лучшим игроком сезона стал Эрдэм Галданов
В семье воспитывается 9 приёмных детей
Всего на фотовыставке собрано 30 портретов зимних волшебников России
Юрий Трутнев пожелал жителям ДФО хорошего настроения и удачи
Респонденты жалуются на рост цен и коронавирус
«Бурятия – это мы» стало главной идейной линией новогоднего обращения Алексея Цыденова
В Улан-Удэ дневная температура снизится до -16, -18
Пришло время подведения итогов 2021 года в республике
Соревнования пройдут на льду Гусиного озера
Лариса Афанасьева получила награду за вклад в развитие мирового искусства
Соревнования пройдут на озере Арахлей
Научный комплекс располагается на территории Тункинского района