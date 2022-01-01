В Забайкалье пройдут «Снежные Т-Игры»

Фестиваль проведут в новогодние каникулы на озере Арахлей



Фестиваль «Снежные Т-Игры» пройдёт 4 января в Забайкальском крае. Мероприятие стартует в 13:00 на территории спортивного лагеря «Арахлей».



- В программе фестиваля различные виды спорта такие как футбол, метание валенка, большие гонки и корнхол. К участию допускаются команды из трёх человек и более. Это могут быть все желающие – дети, юноши и девушки, взрослые, люди пожилого возраста, новички в спорте и профессиональные спортсмены, а также люди с ограниченными возможностями. Также участники на период начала фестиваля получат номерные купоны, которые будут необходимы при розыгрыше главных призов, - рассказал министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.



Также он добавил, что участники команд, прошедшие все вышеперечисленные виды спорта, получат сувенирную и наградную продукцию, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.



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