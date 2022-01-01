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В Новый год в Бурятии похолодает

В Новый год в Бурятии похолодает
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Улан-Удэ дневная температура снизится до -16, -18

По данным Бурятского гидрометцентра, 1 января по республике переменная облачность, местами пройдёт небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10 м/с, в отдельных районах до 15 м/с. Температура ночью -25, -30, местами -39, по Прибайкалью при снеге -15, -20. Температура днём -14, -19, местами -24, -29, по Прибайкалью до -8, -13.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер западный 6-11 м/с. Температура ночью -25,-27, днём -16, -18.
прогноз погоды Бурятия

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