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Выпускница вуза Улан-Удэ удостоена французского ордена

Выпускница вуза Улан-Удэ удостоена французского ордена
Общество,  Фото:скриншот
Лариса Афанасьева получила награду за вклад в развитие мирового искусства

В Санкт-Петербурге посол Франции, господин Пьер Леви, вручил орден искусств и литературы министерства культуры Франции «За особый вклад в развитие французского и мирового искусства» художественному руководителю и директору «Упсала–Цирк» Ларисе Афанасьевой. Она является выпускницей 1994 года кафедры театрального искусства и сценической речи Восточно-Сибирского государственного института культуры в Улан-Удэ.

Среди тех, кто получил эту награду за последнее время: режиссёр Кирилл Серебрянников, историк театра Анатолий Смелянский, театральный критик Роман Должанский и Олег Лоевский. Кавалерами ордена являются Юрий Любимов, Пётр Фоменко, Майя Плисецкая, Мстислав Ростропович и другие деятели культуры.

- Событие такого масштаба подтверждает тот факт, что «Упсала–Цирк», ставший домом для десятков неблагополучных подростков из Санкт-Петербурга, смог из небольшого социального проекта вырасти в крупное и важное для людей культурное пространство, которое ценят и знают далеко за пределами Санкт-Петербурга. «Упсала–Цирк» является лауреатом театральной премии «Золотая маска», - сообщает пресс-служба ВСГИК.
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