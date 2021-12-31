В Бурятии заработал центр контроля гамма-обсерватории «TAIGA»

Общество, Фото: пресс-служба минобрнауки РФ

Научный комплекс располагается на территории Тункинского района



На Тункинском астрофизическом полигоне Иркутского государственного университета (ИГУ) в Бурятии начал свою работу центр контроля и управления установками гамма-обсерватории «TAIGA» — проекта класса «мегасайенс», на реализацию которого университет выиграл грант правительства РФ и получил финансирование от министерства науки и высшего образования России.



Новое здание, где расположен центр управления, занимает площадь 180 квадратных метров. Здесь находится компьютерное «сердце» гамма-обсерватории — операторский зал, откуда дежурные следят за состоянием детекторов, энергопитанием и массой других важнейших параметров. Практически всё оборудование новое, и, как отмечают сотрудники обсерватории, оно досконально изучено.



Под одной крышей с центром контроля и управления находятся жилые помещения для дежурного персонала, которые несут научную вахту от одной до двух недель.



Строительство здания и монтаж оборудования, которое собирает данные со всех научных установок обсерватории, произведены силами сотрудников НИИ прикладной физики ИГУ. Работы проходят за счёт средств из разных источников, в том числе в рамках госзадания, по которому выделены деньги на молодёжную лабораторию информационных технологий и обработки данных физических экспериментов. Также финансирование поступает и по проекту развития уникальных научных установок.



- Во Вселенной постоянно происходят катастрофические события: взрывы сверхновых звезд, слияния нейтронных звезд, падения звезд на ядра активных галактик и т.п. Природа этих и других явлений, сопровождающихся самым масштабным во Вселенной выделением энергии, крайне мало изучена. Задача гамма-обсерватории «TAIGA» в том, чтобы исследовать космические источники, которые излучают гамма-кванты сверхвысоких энергий, - сообщает пресс-служба министерства науки и высшего образования РФ.



Гамма-кванты, которые изучаются обсерваторией «TAIGA», обладают такой энергией, что встреченные ими молекулы распадаются на куски, которые с огромной скоростью летят дальше, сталкиваются с другими атомами, которые тоже разваливаются. В процессе этих столкновений образуется множество самых разных частиц, которые каскадами обрушиваются на Землю. Двигаясь к Земле, частицы каскадов светятся, излучая так называемый черенковский свет. Гамма-телескопы регистрируют именно эти вспышки света.



Проект «TAIGA» относится к классу «мегасайенс». В 2013 году ИГУ выиграл мегагрант правительства РФ в размере 90 млн рублей, который затем был продлен на два года. В 2017 году Минобрнауки России поддержало проект дополнительным финансированием в размере 170,7 млн рублей, а в 2021 году — в размере 150 млн рублей на три года. Из этих финансовых источников на обновление приборной базы гамма-обсерватории в этом году потратили более 50 млн рублей, в том числе были приобретены зеркала для четвёртого и пятого атмосферных черенковских телескопов, а также ленточное хранилище и сервера для системы сбора и обработки больших объёмов данных.



- Обсерватория растёт, появляются новые детекторы, увеличивается количество информации, поступающей от установок. Все это требует повышенного внимания и особого контроля со стороны дежурных. Новый центр контроля и управления значительно облегчает решение этой задачи, делает работу исследователей более комфортной, а значит и более продуктивной, — пояснил директор НИИ прикладной физики ИГУ Андрей Танаев.



