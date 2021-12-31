В Бурятии возникло непонимание по поводу новогодних подарков

Некоторые жители района даже заподозрили кражу подарков



Маленьким жителям Заиграевского района, как и по всей Бурятии, в канун Нового года дарят сладкие подарки органы соцзащиты. Положены они не всем - есть ограничения и по возрасту, и по материальному положению семьи. Кто-то подарки получил, кому-то же подарки от соцзащиты просто не положены, сообщает заиграевская газета «Вперёд».



- По этому поводу в интернет-сообществах района разгорелся нешуточный спор. Вопросами о сладких презентах неоднократно задавались жители Онохоя, Горхона, Новой Бряни, Талецкого и других поселений. Семьи жаловались, что не попали в список, который формируют местные администрации, последние ссылались на соцзащиту и наоборот. У сельчан даже возникли подозрения, что кто-то эти подарки попросту своровал, -пишет газета «Вперёд».



Некоторые жители района были возмущены: «Надеетесь на новогодние подарки бесплатные, а сами пошевелиться для своих детей в праздник? За бесплатное удавиться готовы, стыдно!».



Точку в прениях заиграевцев поставили республиканские органы соцзащиты населения. Они опубликовали официальный ответ в «Заиграево - инфо. 24/7" и прояснили ситуацию:



- Новогодние подарки предусмотрены детям в возрасте от 3 до 14 лет включительно из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Республике Бурятия. Согласно приказу Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия от 07.09.2021 № 807, в 2021 году из средств республиканского бюджета выделено 4 004,4 тыс. рублей, на которые приобретено 16 016 подарков.



На сегодняшний день в Бурятии около 80 тысяч детей в возрасте от 3 до 14 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации. Списки детей формировались на основании данных, представляемых администрациями сельских поселений.



В связи с ограниченным количеством, новогодние подарки выдавались на заявительной основе на основании решения комиссии по их распределению. Каждый случай рассматривался индивидуально.

