Улан-Удэ стал третьим во всероссийском конкурсе «Города для детей»

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Мэрия города была награждена Советом Федерации



Столица Бурятии приняла участие в ежегодном конкурсе городов России «Города для детей» и по его итогам заняла третье место в категории «Муниципальные образования, являющиеся административными центрами субъектов Российской Федерации». Администрации Улан-Удэ вручили благодарственное письмо заместителя председателя Совета Федерации ФС РФ Галины Кареловой. Награда вручена за вклад в реализацию государственной политики в сфере защиты семьи и детей и активное участие в конкурсе.



Для участия в конкурсе был разработан комплексный план. В течение года реализовывались мероприятия по повышению качества условий жизни малообеспеченных семей с детьми, созданию условий для самореализации детей и профилактику асоциального, девиантного поведения, созданию привлекательных городских пространств, способствующих улучшению условий воспитания детей. Также выполнены три конкурсных задания: «Наука и технологии. Вперед в будущее», «Детский телефон доверия доступен в каждом уголке России», «Семейная история».



По итогам реализации более трёх тысяч детей получили поддержку в рамках благотворительных акций ко Дню защиты детей, началу учебного года. Более 2,3 тысяч семей, находящихся в социально опасном положении, оказана спонсорская помощь. Были разработаны и реализованы мероприятия, направленные на формирование сопричастности детей к историческому и культурному наследию малой родины. Центр диагностики и консультирования Улан-Удэ внедрил экспериментальное мобильное приложение для сотовых телефонов «Мой психолог». 2187 детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации, смогли оздоровиться и отдохнуть в лагерях с дневным пребыванием и в загородных оздоровительных лагерях. Реализованы мероприятия, направленные на улучшение положения детей, находящихся в конфликте с законом, включение их в социально значимую деятельность.



- Конкурс городов России «Города для детей» направлен на укрепление семейных ценностей, поддержку семей с детьми, профилактику детского и семейного неблагополучия, формирование среды, дружественной детям. За прошедшее десятилетие участниками конкурса стали более 920 муниципальных образований из 82 субъектов Российской Федерации. В этом году призёрами также стали: город Ставрополь – 1 место, город Тюмень – 2 место, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



