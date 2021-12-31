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В Иркутске общественный транспорт будет работать до 2 часов ночи

В Иркутске общественный транспорт будет работать до 2 часов ночи
Общество,  Фото:pixabay.com
1 января автобусы начнут выходить на линии с 6:15

После просмотра праздничных фейерверков, запланированных во всех округах Иркутска в новогоднюю ночь, горожане смогут отправиться домой на общественном транспорте. Работа муниципальных автобусов, троллейбусов и трамваев на самых востребованных городских маршрутах продлена до двух часов ночи. Об этом рассказал начальник отдела организации пассажирских перевозок комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Пётр Плотников.

В ночь на первое января отправятся в рейсы автобусы, перевозящие пассажиров по маршрутам №6 «Ц. Рынок – пос. Жилкино», №8 «Н.И.ТЭЦ – м/р Зелёный», №9 «Ц. Рынок – с. Дубинина», №28р «Ц. Рынок – Авиазавод», №32 «Ц. Рынок – м/р Зеленый», №33 «Ц. Рынок – ст. Батарейная», №37 «Ц. Рынок – Н.Ленино», №39 «Ц. Рынок – ст. Горка».

На линии выйдут трамваи №1 («Ул. Волжская – Студгородок»), №4 («Ц. Рынок – ул. Братская»), №5 («м/р Солнечный – ул. Депутатская – Ц. Рынок»), а также троллейбусы №3 («м/р Солнечный – пр. Марата»), №4 («ул. Свердлова – Аэропорт»), №5 («Сквер им. Кирова – М. Конева»), №7 («ул. Свердлова – м/р Первомайский»), №8 («ул. Свердлова – м/р Юбилейный»).

– В первый день нового года иркутский транспорт будет работать по расписанию выходного дня. На маршруты регулярных перевозок выйдут 36 автобусов, 25 трамваев и 44 троллейбуса, – отметил Пётр Плотников.

Автобусы начнут выходить на линии с 6:15, трамваи – с 7:44, а троллейбусы – с 7:22 часов утра, сообщает пресс-служба администрации Иркутска. С расписанием движения общественного транспорта в новогодние праздники можно ознакомиться на сайте мэрии.
Иркутск общественный транспорт Новый год

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