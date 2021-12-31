В Иркутской области рассказали о ледовой обстановке на водоёмах

В регионе открыты 14 ледовых переправ



В Иркутской области на водных объектах продолжаются процессы ледообразования. Состояние льда позволило открыть лишь 14 переправ для безопасного пересечения водных объектов: четыре – в Тайшетском районе, по три - в Казачинско-Ленском и Киренском районах, по одной – в Бодайбинском, Катангском, Нижнеудинском и Шелеховском районах. Всего же в зимний период 2021-2022 года на территории региона планируется открытие и эксплуатация 51 ледовой переправы: 18 областного и 33 местного значения в 17 муниципальных образованиях.



В целом, ледовая обстановка складывается следующим образом.



В настоящее время в районе Ангарска на реке Ангаре – открытая вода, на Китое – лед до 20-30 сантиметров.



В районе города Шелехов на Иркуте – лёд до 15-23 сантиметров, местами промоины, забереги до 10 метров. На Олхе – забереги, промоины, открытая вода, лед - 7-12 сантиметров. На местных обводнённых карьерах – лёд толщиной 27-35 сантиметров.

В Усольском районе на реке Ангаре – забереги 5-10 метров, шугоход. На Братском водохранилище в районе города Свирск толщина льда – 25-30 сантиметров, на реке Белой – 45-50 сантиметров, промоины. На водоёмах – 55-60 сантиметров. На Китое – лёд до 40-45 сантиметров, промоины.

В Иркутском районе на Иркуте толщина льда – 11-25 сантиметров, на Ушаковке - 11-20 сантиметров, на Куде - 17-30 сантиметров, в заливах реки Ангары - 20-30 сантиметров.



По информации Иркутского инспекторского отделения, на Иркутском водохранилище в заливах – лёд от 20 до 35 сантиметров. Середина водохранилища – открытая вода, фарватер.



На Усть-Илимском водохранилище в районе населённых пунктов Игирма, Заморский, Дальний, Радищев, Янгель, Брусничный – лёд, толщина которого 25-35 сантиметра.



На Братском водохранилище в районе посёлка Заярск в заливе Миндей - 35-40 сантиметров. На реке Илим вблизи посёлка Шестаково и дачных кооперативов - лёд 35-45 сантиметров. На Игирме в населённом пункте Новая Игирма - 35-45 сантиметров.



В заливах Иркутского водохранилища - лёд до 20-30 сантиметров. На Байкале в посёлке Большое Голоустное - лёд до 15-25 сантиметров. В посёлке Листвянке - открытая вода. По информации Байкальского инспекторского участка, на озере Байкал – забереги, открытая вода, Слюдянские озёра покрыты льдом толщиной 20-30 сантиметров, на реках - местами лёд до 5-15 сантиметров и открытая вода.



В Зиминском районе на реке Оке - лёд до 35 сантиметров, местами – промоины. На реке Зиме лед - 30-35 сантиметров.



В Жигаловском районе на реке Лене – лёд, толщина которого варьируется в пределах 25-35 сантиметров, на Илге - 30 сантиметров.



В Киренском районе на реке Лене - лёд 28-40 сантиметров, местами промоины.



В Казачинско-Ленском районе на реке Киренге – ледостав. Толщина льда здесь – от 35 до 45 сантиметров.



В Нижнеудинском районе на реках Уда и Бирюса толщина льда достигает 25-35 сантиметров, местами – промоины.



В Нукутском районе на Братском водохранилище – лёд до 30-40 сантиметров, в заливах - до 50 сантиметров.



В Тайшетском районе на Бирюсе, Талуге, Туманшете, Чуне - лёд 25-30 сантиметров, местами промоины – 2%.



В Тулунском районе на Ие местами – промоины. На озерах - лед 25-30 сантиметров.



В Усть-Кутском районе на реках Лена и Кута - лёд 28-35 сантиметров.



В Усть-Илимском районе в верхнем бьефе Усть-Илимского водохранилища и в примыкающих реках, ручьях, озёрах – лед 20-30 сантиметров. В Нижнем бьефе Богучанского водохранилища - 28 сантиметров. От ГЭС – отрытая вода. Все примыкающие реки, ручьи, озёра - 25-30 сантиметров.



В Усть-Удинском районе на Братском водохранилище - лёд 30-35 сантиметров.



В Чунском районе на реке Чуне есть промоины, лёд - от 20 до 40 сантиметров.



Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам напоминают, что проезд транспортных средств по водному объекту вне переправы влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

