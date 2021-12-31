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В Забайкалье госпремией отмечены девять жителей края

В Забайкалье госпремией отмечены девять жителей края
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края
Награду лауреатам вручил губернатор региона

30 декабря девяти забайкальцам вручены государственные премии Забайкальского края за внедрение новых форм социальной работы, сохранение природных ресурсов, вклад в экономику региона, научные исследования в здравоохранении, социально-значимую деятельность.

Государственной премией края удостоены:
- руководитель фермерского хозяйства ООО «Виктория» Татьяна Стерликова,
- проректор-директор центра цифровой трансформации института развития образования Забайкальского края Любовь Казакова,
- заведующая отделением социального обслуживания на дому центра «Берегиня» Светлана Скрягина,
- заведующий урологическим отделением Городской клинической больницы № 1 Юрий Лобанов,
- старшая медицинская сестра отделения реанимации и интенсивной терапии краевой детской клинической больницы Оксана Корнева,
- заместитель директора по научной работе природного биосферного заповедника «Даурский» Олег Горошко,
- председатель регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Игорь Сидоров,
- доцент кафедры энергетики Забайкальского государственного университета Сергей Батухтин,
- генеральный директор акционерного общества «Энергосервисная компания Сибири» Олег Вебер.

Государственная премия Забайкальского края вручается с 2019 года, сообщает пресс-служба правительства региона.
Забайкальский край премия награждение

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