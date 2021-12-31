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Братчанка перевела мошенникам более 800 тысяч рублей

Братчанка перевела мошенникам более 800 тысяч рублей
Общество,  Фото:pixabay.com
Женщина оформила кредит, желая заработать на бирже

В Иркутской области сотрудники полиции проводят проверку по заявлению жительницы Братска, которая перечислила на указанные неизвестным человеком счета крупную денежную сумму.

Потерпевшая рассказала оперативникам, что подбирая возможность пассивного заработка нашла в интернете рекламу финансовой организации и оставила заявку. Через некоторое время ей позвонил якобы финансовый аналитик компании и предложил стать инвестором. Для увеличения прибыли, женщина взяла кредит под залог квартиры в сумме 860 тысяч рублей и перевела их на озвученные собеседником реквизиты. Заручившись согласием заявительницы, неизвестный на протяжении двух месяцев сообщал, что совершает от её имени «сделки» на бирже.

Однако, когда 52-летней братчанке потребовалось снять часть прибыли, возникли трудности. Женщина поняла, что её обманули и обратилась в полицию. Об этом сообщает ГУ МВД России по Иркутской области со ссылкой на межмуниципальное управление МВД России «Братское».
Иркутская область мошенничество Братск

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