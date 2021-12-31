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В новогоднюю ночь в Бурятии морозно

В новогоднюю ночь в Бурятии морозно
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В Улан-Удэ днём до -11

По данным Бурятского гидрометцентра, 31 декабря по республике облачно, на большей части территории небольшой снег, по Прибайкалью до умеренных снегопадов. Ветер северо-западный 5-10, утром и днём в отдельных районах 15-19 м/с, позёмка. Температура ночью -22,-27, местами -32,-37, по Прибайкалью и южной половине при снеге -12,-17, днём -14,-19, местами -6,-12, по северу местами -23,-28.

В Улан-Удэ ночью преимущественно без осадков, днём снег. Ветер ночью восточный 4-9, днём с переходом северо-западный до 14 м/с. Температура ночью -22,-24, днём -9,-11.

В предстоящие новогодние каникулы в большинстве районов Бурятии ожидается преобладание умеренно морозной погоды, местами со снегом, по северу в отдельные ночи до -35,-42.
прогноз погоды

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