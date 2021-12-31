Соревнования пройдут на льду Гусиного озера
В Бурятии турнир «Зимняя блесна» по рыбной ловле на блесну со льда перенесён на 8 января из-за ухудшения погодных условий. Соревнования на этот раз состоятся на Гусином озере, в одноимённом селе, в месте «Тополя».
К участию в турнире допускаются все желающие в возрасте от 18 лет и старше. Количество участников не ограничено. Соревнования являются личными и проводятся в один тур продолжительностью 5 часов.
Начало турнира запланировано на 9:00. В 15:30 будут подведены итоги соревнований. В 15:40 начнётся церемония награждения победителей. Занявшие призовые места в личном зачёте получат медали и дипломы, сообщает федерация рыболовного спорта РБ.
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В Бурятии перенесён турнир по зимней рыбной ловле
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