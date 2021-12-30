Монголия определилась с ключевыми целями развития на ближайшие 100 лет

Общество, Фото: администрация президента Монголии

Страна должна стать развитым государством с мощной экономикой



29 декабря в государственном хурале Монголии состоялось торжественное заседание, посвящённое 110-летию национальной свободы и восстановления независимости. На юбилейном заседании присутствовали президент страны, премьер-министр, члены правительства, председатель Верховного суда, генеральный прокурор, руководство организаций, подотчётных парламенту, и руководители мэрии Улан-Батора. Главы дипломатических миссий в Монголии, постоянные представители ООН, её специализированных учреждений и международных организаций также приняли участие в режиме онлайн.



Во время своего выступления на торжественном заседании президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух выдвинул 10 ключевых целей развития на ближайшие 100 лет и призвал парламент и правительство уделить особое внимание их реализации.



Он перечислил следующие цели развития:



1. Обеспечить страну надёжным источником энергии и стать экспортёром энергии в будущем.



2. Производить нефтепродукты и топливо внутри страны и развивать нефтяную промышленность.



3. Удовлетворить внутренние потребности в продовольствии, активизировать развитие животноводства и сельского хозяйства, чтобы стать экспортёром органических продуктов питания в регионе.



4. Стать экспортёром и промышленно развитой страной за счёт строительства тяжёлой и лёгкой промышленности и переработки золота, меди, железа, угля, других природных ресурсов и сырья животного происхождения в конечную продукцию.



5. Создать национальную сеть инфраструктуры, такую как автомобильные, железные дороги, воздушные пути и газопроводы, создать интегрированную транспортную и логистическую сеть, соединяющую горизонтальные и вертикальные оси, и подключить её к международным и региональным сетям, чтобы стать «транзитной Монголией».



6. Стать цифровой нацией, внедряя основные технологии четвёртой промышленной революции, такие как искусственный интеллект и блокчейн, и развивая инновационное производство.



7. Развивать культурные и творческие индустрии, исторический и природный туризм, опираясь на первозданную природу, наследие кочевников, обычаи, историю и традиции, и сделать его ведущим сектором экономики.



8. Стать новым региональным финансовым и инвестиционным центром за счёт развития банковских услуг и рынков капитала, внедрения интеллектуальных систем и активного участия в международной торговле и инвестициях.



9. Развивать мегаполис с оптимальной пространственной структурой и системой расселения, ускорять развитие городов и сельских районов, а также развивать страну на региональном уровне.



10. Стать «зелёной» Монголией, народ которой любит Мать-Землю, а правительство защищает экологический баланс.



- По мере успешной реализации этих целей Монголия станет развитой страной с мощной экономикой, - заявил Ухнаагийн Хурэлсух.



Также он подчеркнул, что к 2030 году Монголия посадит и вырастит миллиард деревьев. В рамках этой задачи была запущена общенациональная кампания «Миллиард деревьев», сообщает новостное агентство «Монцамэ».

