В Улан-Удэ Дед Мороз-спецназовец посетил детский дом-интернат

Из-за ограничительных мер праздничное действо проходило на улице
«Дед Мороз специального назначения» и сотрудники Росгвардии поздравили воспитанников детского дома-интерната «Журавушка» в Улан-Удэ.
Дед Мороз поздравил детей с наступающим Новым годом, а Снегурочка исполнила новогодние песни. Бойцы ОМОН «Кречет» продемонстрировали ребятам упражнения специального технического комплекса (ката) и приёмы самообороны.
Из-за ограничительных мер праздничное действо проходило на улице, а дети наблюдали за происходящим из окон.
Также росгвардейцы вручили сотрудникам интерната сладкие подарки и игрушки для детей.
- Сегодня у нас было очень много положительных эмоций не только у ребят, но и у всего персонала. Сотрудники в совсем необычном виде, в роли волшебных героев выступали перед детьми. Было видно, как ребята в окошках радовались, и было ощущение, что Дед Мороз и Снегурочка пришли из леса, как настоящие сказочные герои. А также мы увидели необычное выступление наших защитников. Это очень неожиданно, трогательно. Спасибо за такой креативный подход, - поблагодарила директор детского дома-интерната Марина Рогачева.
Детский дом-интернат «Журавушка» - государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Бурятии для детей с серьёзными нарушениями в интеллектуальном развитии. В учреждении проживает, воспитывается и обучается 55 детей от 4 до 23 лет, социальный статус которых – дети-сироты и дети, лишившиеся попечения родителей, дети-инвалиды.
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