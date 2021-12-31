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Соболь и нерпа поздравили детей в нацпарке Бурятии

Соболь и нерпа поздравили детей в нацпарке Бурятии
Общество,  Фото:пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье»
Студенты представили новогодний спектакль с символами «Заповедного Подлеморья»

В конце декабря в посёлке Курбулик Баргузинского района Бурятии прошёл новогодний праздник, организованный ФГБУ «Заповедное Подлеморье». Новогодний спектакль представили студенты Усть-Баргузинского филиала Байкальского колледжа туризма и сервиса, входящие в состав экологической дружины «Заповедные стражники».

В начале праздника ребята в ростовых куклах байкальской нерпы и баргузинского соболя приветствовали гостей в зале местного клуба. А затем злой разбойник, переодевшись Дедом Морозом, обманным способом похитил соболя. И чтобы его освободить, дети должны были выполнить несколько заданий разбойника. В этом им помогали Снегурочка и нерпа.

- Они все вместе танцевали весёлый, новогодний танец, играли в игры «Что висит на ёлке?» и «Кричалка». И, конечно, понадобилась вся волшебная сила Дедушки Мороза в освобождении символа Баргузинского заповедника. Соболь был спасён и продолжил радовать детей стихами и загадками. В завершении праздника все артисты спектакля и гости отгадывали загадки и спели известную новогоднюю песню «В лесу родилась ёлочка!», - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

В конце праздника дети получили призы от Дедушки Мороза и сладкие подарки.
Бурятия национальный парк Новый год Баргузинский район

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