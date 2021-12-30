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«Сочетанье мандарин и бууз»: Забайкалец написал песню к Новому году

«Сочетанье мандарин и бууз»: Забайкалец написал песню к Новому году
Общество, 
Автор не забывает и о Сагаалгане

Забайкальский поэт и композитор Сиран Агасаров специально к Новому году написал и исполнил песню «Вместе в Новый год!». В клипе к музыкальной композиции он показал предновогоднюю Читу.

«Наш забайкальский праздник необычный, навеки данный свыше нам союз. В который новогодний стол привычный, стал сочетаньем мандарин и бууз», - поёт автор.

В клипе показали яркие огни центральных улиц Читы, переливающийся ночной город, увешанный гирляндами.


«И пусть Чита не стала южным раем, мы позовем всех тех, кто здесь живёт. Отметим вместе с Забайкальским краем», - такие слова песни сочинил Сиран про родное место.

Автор не забыл и о Сагаалгане. Он отметил, что «за европейским наступает быстро ещё один Восточный новый год».

В своей песне Сиран Агасаров призывает всем собраться на волшебный праздник возле главной ёлки и семьёй отметить его «как прежде».


Новый год

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