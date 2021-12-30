«Сочетанье мандарин и бууз»: Забайкалец написал песню к Новому году

В клипе показали яркие огни центральных улиц Читы, переливающийся ночной город, увешанный гирляндами.







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Забайкальский поэт и композитор Сиран Агасаров специально к Новому году написал и исполнил песню «Вместе в Новый год!». В клипе к музыкальной композиции он показал предновогоднюю Читу.«Наш забайкальский праздник необычный, навеки данный свыше нам союз. В который новогодний стол привычный, стал сочетаньем мандарин и бууз», - поёт автор.«И пусть Чита не стала южным раем, мы позовем всех тех, кто здесь живёт. Отметим вместе с Забайкальским краем», - такие слова песни сочинил Сиран про родное место.Автор не забыл и о Сагаалгане. Он отметил, что «за европейским наступает быстро ещё один Восточный новый год».В своей песне Сиран Агасаров призывает всем собраться на волшебный праздник возле главной ёлки и семьёй отметить его «как прежде».