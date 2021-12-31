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Чита примет фестиваль зимнего футбола

Чита примет фестиваль зимнего футбола
Общество,  Фото:pixabay.com
В матчах сыграют команды любителей и профессионалов

Фестиваль зимнего футбола пройдёт с 3 по 8 января на стадионе «Локомотив» в Чите. В турнире примут участие около 48 команд из столицы и районов Забайкальского края.

- Особенностью состязаний является то, что игры проходят на открытом воздухе, независимо от температуры воздуха. В турнире принимают участие, как любительские команды, так и профессиональные. Согласно доброй традиции, на фестивале будет полевая кухня и горячий чай, - рассказали в пресс-службе футбольного клуба «Чита».

Торжественное открытие фестиваля состоится 3 января в 13:00, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Чита фестиваль футбол зимний футбол Забайкальский край

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