В матчах сыграют команды любителей и профессионалов
Фестиваль зимнего футбола пройдёт с 3 по 8 января на стадионе «Локомотив» в Чите. В турнире примут участие около 48 команд из столицы и районов Забайкальского края.
- Особенностью состязаний является то, что игры проходят на открытом воздухе, независимо от температуры воздуха. В турнире принимают участие, как любительские команды, так и профессиональные. Согласно доброй традиции, на фестивале будет полевая кухня и горячий чай, - рассказали в пресс-службе футбольного клуба «Чита».
Торжественное открытие фестиваля состоится 3 января в 13:00, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Чита примет фестиваль зимнего футбола
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