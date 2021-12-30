В музее Льва Бардамова собраны уникальные экспонаты
Известный предприниматель и меценат Лев Бардамов пополняет запасы своего частного музея дарами детей знаменитых деятелей и артистов Бурятии. Лев Бардамов сообщает в соцсети, что открыл зал автопортретов бурятских художников, тех, кто потрудился на ниве изобразительного искусства республики.
- Сколько сделано, сколько сохранено, сколько отреставрировано! - написал Бардамов.
В его музее открылся зал с памятными вещами Энгельсины Маркизовой, девочки, которая вмиг стала знаменитой, сфотографировавшись со Сталиным.
Улан-удэнцы передают в музей Льва Бардамова уникальные экземпляры. В зале народных артистов СССР можно увидеть вещи Героя Социалистического труда Бау Ямпилова, которые переданы его дочерью Элеонорой. Также здесь выставлены дары детей знаменитых персон Бурятии. Дочери оперных певцов Лхасарана Линховоин и Кима Базарсадаева передали музею экспонаты, которые рассказывают о жизни знаменитых исполнителей. Платье балерины Ларисы Сахьяновой подарила музею её ученица Лия Балданова.
Книги и автографы поэтов Дондока Улзытуева и Даши Дамбаева и многих других представлены в зале писателей и поэтов Бурятии. В зале спорта можно увидеть личные вещи бурятских спортсменов Олега Алексеева и Александра Богомоева.
В музее Льва Бардамова семь залов изобразительного искусства и графики, где вывешено более трёх тысяч картин бурятских художников.
Возрастное ограничение 0+
Жители Бурятии передают вещи знаменитых родных в частный музей
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Автор не забывает и о Сагаалгане
Жителям советуют делать перерывы в еде в новогоднюю ночь
В музее Льва Бардамова собраны уникальные экспонаты
Ответы на семь вопросов про ПЦР-тест
Экзамен сдавали студенты третьего курса по специальности «Искусство балета»
Во втором полугодии спортсмены Бурятии завоевали 30 медалей международного уровня
В ночь с 31 декабря на 1 января улан-удэнцы смогут передвигаться не только на такси
Опрос ВЦИОМ выявил, что сувениры и носки являются самыми нежеланными презентами
Известные артисты, персоны и сами сотрудники телеканалов появятся в новогоднем телеэфире
Нарушение выявила прокурорская проверка
В дело вмешалась прокуратура
В музее появился электроавтобус
Мероприятие проведут 1 января в Чите
На конец года оно составило более 67 миллионов животных
В республике морозная погода