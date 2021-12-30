Жители Бурятии передают вещи знаменитых родных в частный музей

Общество, Фото: страница Льва Бардамова

В музее Льва Бардамова собраны уникальные экспонаты



Известный предприниматель и меценат Лев Бардамов пополняет запасы своего частного музея дарами детей знаменитых деятелей и артистов Бурятии. Лев Бардамов сообщает в соцсети, что открыл зал автопортретов бурятских художников, тех, кто потрудился на ниве изобразительного искусства республики.



- Сколько сделано, сколько сохранено, сколько отреставрировано! - написал Бардамов.



В его музее открылся зал с памятными вещами Энгельсины Маркизовой, девочки, которая вмиг стала знаменитой, сфотографировавшись со Сталиным.



Улан-удэнцы передают в музей Льва Бардамова уникальные экземпляры. В зале народных артистов СССР можно увидеть вещи Героя Социалистического труда Бау Ямпилова, которые переданы его дочерью Элеонорой. Также здесь выставлены дары детей знаменитых персон Бурятии. Дочери оперных певцов Лхасарана Линховоин и Кима Базарсадаева передали музею экспонаты, которые рассказывают о жизни знаменитых исполнителей. Платье балерины Ларисы Сахьяновой подарила музею её ученица Лия Балданова.



Книги и автографы поэтов Дондока Улзытуева и Даши Дамбаева и многих других представлены в зале писателей и поэтов Бурятии. В зале спорта можно увидеть личные вещи бурятских спортсменов Олега Алексеева и Александра Богомоева.



В музее Льва Бардамова семь залов изобразительного искусства и графики, где вывешено более трёх тысяч картин бурятских художников.





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