Единые правила бурятской борьбы обсудят на научной конференции

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Соглашение подпишут министерства спорта и борцовские федерации Бурятии, Забайкалья и Иркутской области



18 февраля 2022 года состоится научно-практическая конференция «Бурятская национальная борьба «Бүхэ барилдаан», как фактор развития этнической идентичности народа». Мероприятие пройдёт в онлайн-режиме.



Как пояснили организаторы, на площадках конференции будут обсуждены несколько важных моментов:

- содействие развитию этнической идентичности бурят через осмысление роли бурятской национальной борьбы «Бүхэ барилдаан» в становлении культуры бурятского народа;

- анализ проблем и определение перспектив развития бурятской национальной борьбы «Бүхэ барилдаан» на территории Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области;

- обсуждение и принятие единых правил ведения бурятской национальной борьбы «Бүхэ барилдаан» во всех субъектах Российской Федерации, где планируется подписание трёхстороннего соглашения о сотрудничестве между министерствами спорта Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области и федерациями спортивной борьбы трёх субъектов;

- определение стратегии развития бурятской национальной борьбы «Бүхэ барилдаан» для включения данного вида спорта во всероссийский реестр видов спорта.



Для участия в конференции необходимо до 5 февраля подать заявку и отправить текст статьи до 15 февраля 2022 года. Статьи принимаются на электронную почту: iuu_aginsk@mail.ru с пометкой «НПК Барилдаан». Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.

