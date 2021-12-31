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Единые правила бурятской борьбы обсудят на научной конференции

Единые правила бурятской борьбы обсудят на научной конференции
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Соглашение подпишут министерства спорта и борцовские федерации Бурятии, Забайкалья и Иркутской области

18 февраля 2022 года состоится научно-практическая конференция «Бурятская национальная борьба «Бүхэ барилдаан», как фактор развития этнической идентичности народа». Мероприятие пройдёт в онлайн-режиме.

Как пояснили организаторы, на площадках конференции будут обсуждены несколько важных моментов:
- содействие развитию этнической идентичности бурят через осмысление роли бурятской национальной борьбы «Бүхэ барилдаан» в становлении культуры бурятского народа;
- анализ проблем и определение перспектив развития бурятской национальной борьбы «Бүхэ барилдаан» на территории Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области;
- обсуждение и принятие единых правил ведения бурятской национальной борьбы «Бүхэ барилдаан» во всех субъектах Российской Федерации, где планируется подписание трёхстороннего соглашения о сотрудничестве между министерствами спорта Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области и федерациями спортивной борьбы трёх субъектов;
- определение стратегии развития бурятской национальной борьбы «Бүхэ барилдаан» для включения данного вида спорта во всероссийский реестр видов спорта.

Для участия в конференции необходимо до 5 февраля подать заявку и отправить текст статьи до 15 февраля 2022 года. Статьи принимаются на электронную почту: iuu_aginsk@mail.ru с пометкой «НПК Барилдаан». Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
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