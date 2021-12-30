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В хореографическом колледже в Бурятии сдали госэкзамен по историческим танцам

В хореографическом колледже в Бурятии сдали госэкзамен по историческим танцам
Общество,  Фото:хореографический колледж
Экзамен сдавали студенты третьего курса по специальности «Искусство балета»

В Бурятском республиканском хореографическом колледже на госэкзамене по историко-бытовым танцам представили танцы XVI, XVII, XVIII-х веков. Такой танец является обязательной дисциплиной в системе хореографического образования, сообщает минкультуры Бурятии.

В историко-бытовых танцах передается характер и темперамент народов, примерно в XVII-м веке они перешли на сцену и с тех пор используются в постановках театров.

Экзамен показал – от танцоров требуется большая физическая подготовка, умение выполнять прыжки, манеру и стиль танца, хорошее чувство ритма и артистизма.

С ребятами-хореографами занимались ведущий педагог Людмила Мергенова, концертмейстер Татьяна Корнеева и выпускники колледжа. Профессионально отработали и члены государственной комиссии.

К слову, зарубежные студенты колледжа Вон Джимин и Чо Субин выступили отлично. Кроме общих и специальных дисциплин, они также изучают русский язык.
хореографический колледж экзамены

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