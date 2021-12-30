В хореографическом колледже в Бурятии сдали госэкзамен по историческим танцам

Общество, Фото: хореографический колледж

Экзамен сдавали студенты третьего курса по специальности «Искусство балета»



В Бурятском республиканском хореографическом колледже на госэкзамене по историко-бытовым танцам представили танцы XVI, XVII, XVIII-х веков. Такой танец является обязательной дисциплиной в системе хореографического образования, сообщает минкультуры Бурятии.



В историко-бытовых танцах передается характер и темперамент народов, примерно в XVII-м веке они перешли на сцену и с тех пор используются в постановках театров.



Экзамен показал – от танцоров требуется большая физическая подготовка, умение выполнять прыжки, манеру и стиль танца, хорошее чувство ритма и артистизма.



С ребятами-хореографами занимались ведущий педагог Людмила Мергенова, концертмейстер Татьяна Корнеева и выпускники колледжа. Профессионально отработали и члены государственной комиссии.



К слову, зарубежные студенты колледжа Вон Джимин и Чо Субин выступили отлично. Кроме общих и специальных дисциплин, они также изучают русский язык.

