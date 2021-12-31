В столице Бурятии подвели итоги акции «Твои налоги – твоя школа и детский сад»
С 1 октября по 30 ноября в Улан-Удэ проходила ежегодная акция «Твои налоги – твоя школа и детский сад». Участниками акции стали граждане, уплатившие местные налоги за 2020 год в установленный законодательством о налогах и сборах срок, не позднее 1 декабря 2021 года и не имеющие задолженности прошлых лет.
По итогам акции учреждениям, набравшим наибольшее количество голосов, предоставляются субсидии на проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы. Всего за свой любимый сад и любимую школу проголосовало 6036 человек, сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
Среди муниципальных общеобразовательных учреждений победителями стали:
1 место - Музыкально-гуманитарный лицей им. Д. Аюшеева;
2 место - Средняя общеобразовательная школа №49;
3 место - Средняя общеобразовательная школа № 8;
4 место - Средняя общеобразовательная школа № 42;
5 место - Лицей № 27.
Среди муниципальных дошкольных образовательных учреждений:
1 место - Детский сад №72 «Алёнушка»;
2 место - Детский сад № 97 «Земляничка»;
3 место - Детский сад № 96 «Калинка»;
4 место - ЦРР-Детский сад №91 «Строитель»;
5 место - Детский сад № 71 «Огонёк».
В Улан-Удэ награждены школы и детские сады
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