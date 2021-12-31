В Улан-Удэ награждены школы и детские сады

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ

В столице Бурятии подвели итоги акции «Твои налоги – твоя школа и детский сад»



С 1 октября по 30 ноября в Улан-Удэ проходила ежегодная акция «Твои налоги – твоя школа и детский сад». Участниками акции стали граждане, уплатившие местные налоги за 2020 год в установленный законодательством о налогах и сборах срок, не позднее 1 декабря 2021 года и не имеющие задолженности прошлых лет.



По итогам акции учреждениям, набравшим наибольшее количество голосов, предоставляются субсидии на проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы. Всего за свой любимый сад и любимую школу проголосовало 6036 человек, сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.



Среди муниципальных общеобразовательных учреждений победителями стали:

1 место - Музыкально-гуманитарный лицей им. Д. Аюшеева;

2 место - Средняя общеобразовательная школа №49;

3 место - Средняя общеобразовательная школа № 8;

4 место - Средняя общеобразовательная школа № 42;

5 место - Лицей № 27.



Среди муниципальных дошкольных образовательных учреждений:

1 место - Детский сад №72 «Алёнушка»;

2 место - Детский сад № 97 «Земляничка»;

3 место - Детский сад № 96 «Калинка»;

4 место - ЦРР-Детский сад №91 «Строитель»;

5 место - Детский сад № 71 «Огонёк».

