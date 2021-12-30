На объектах ЖКХ создают резервы материально-технических ресурсов
29 декабря в Улан-Удэ комитет городского хозяйства и управление по ЧС администрации города отчитались о подготовке мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций в дни празднования Нового года и рождественских праздников. Единая дежурно-диспетчерская служба и городская поисково-спасательная служба с 30 декабря будут переведены на усиленный вариант несения службы.
Как сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ, на объектах ЖКХ в ресурсоснабжающих организациях создаются в необходимом объёме резервы материально-технических ресурсов. Администрацией города организовано взаимодействие и ведётся постоянный контроль за состоянием запасов топлива на ведомственных котельных, котельных военных городков. Обеспеченность углём и мазутом на котельных сформирована в пределах нормы.
- В дежурные сутки смены будут состоять из четырёх оперативных дежурных с учётом работы по системе 112 и «ковидного» такси. В резерве будут находиться два оперативных дежурных на случай возникновения внештатных ситуаций, - доложил Валерий Вильдавский, начальник управления по ЧС администрации г. Улан-Удэ.
Телефоны ЕДДС: 21-36-65, 21-29-72, 37-90-51.
В Улан-Удэ дежурные службы усилят работу в новогодние праздники
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