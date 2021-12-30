Россияне назвали самые бесполезные подарки на Новый год

Опрос ВЦИОМ выявил, что сувениры и носки являются самыми нежеланными презентами



Статуэтки и сувениры, кухонная утварь, а также носки и сладости россияне считают самыми бесполезными подарками на Новый год, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование ВЦИОМ. Однако 88% россиян их никогда не передаривали, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.



- Среди ненужных новогодних подарков опрошенные отметили сувениры и статуэтки (6%), кухонную утварь, столовые приборы (3%), носки (2%), безделушки (2%), конфеты, сладости и шоколад (2%). Женщины в три раза чаще, чем мужчины, называли бесполезными и ненужными сувениры и статуэтки (9% против 3%), косметику (3% против 1%) и в два раза чаще - кухонную утварь, посуду и столовые приборы (4% против 2%),- говорится в сообщении.



При этом, по данным ВЦИОМ, около 7% опрошенных назвали нужными все подарки, полученные на Новый год. Большинству респондентов не приходилось получать бесполезные и ненужные новогодние подарки. Это подтвердил 71 процент респондентов. А 27 процент такие подарки получали.



- Практически никогда не передаривают подарки, полученные на Новый год, 88% россиян, каждый десятый опрошенный иногда передаривал полученные на Новый год подарки (10%). Женщины делают это в два раза чаще (13%), чем мужчины (6%), - говорится в результатах опроса всероссийского центра.

