Новогодние программы телеканалов Бурятии удивят зрителей

Известные артисты, персоны и сами сотрудники телеканалов появятся в новогоднем телеэфире



ГТРК «Бурятия» разместила в соцсети трейлер новогодней программы, где снимаются певцы и певицы эстрады и оперы республики. Звёзды телеэкрана, политики, культуры, спорта подведут итоги уходящего года в эфире праздничного новогоднего канала «В кругу друзей» (12+). Программу увидят телезрители в канун наступления Нового 2022 года на телеканале «Россия 24» 31 декабря в 22:00.



Удивил пользователей соцсетей телеканал «Тивиком» своим новогодним креативом (0+). Поют в эфире гендиректор канала Антон Пластинин, коммерческий директор Елена Хмелевская, выпускающий редактор Андрей Слепнёв. Рок-музыкант, режиссёр «Тивикома» Максим Ваховский с гитарой наперевес в своём рокерском амплуа поздравляет жителей Улан-Удэ.



- Какие же все классные!!! не могу просто, очень крутые! - написала в соцсети бывший редактор «Тивикома» Виктория Фроленко, проживающая ныне в другом городе.



С 25 декабря поздравляют жителей Улан-Удэ сотрудники телекомпании новогодними песнями в исполнении главных лиц «Тивикома».

